De Tour Down Under gaat pas binnen drie weken van start, maar toch is Peter Sagan al in Australië. "Ik kan beter hier fietsen dan thuis op de hometrainer", liet de wereldkampioen weten. Dat Sagan nu al in het land is, is natuurlijk groot nieuws in Australië. De Slowaak maakte samen met zijn vrouw Katarina al kennis met twee schattige kangoeroebaby's.