Marie Rutsaert

28/12/16 - 08u10 Bron: L'Equipe

video

Over de hele wereld zien steden er net iets anders uit dankzij de prachtige kerstverlichting. In 'la ville lumière' is dat zeker het geval en Franse bmx'er Anthony Perrin liet zich erdoor inspireren. Hij ging op een nachtelijke toch in Parijs. Die uitstap zorgt voor een prachtige video waarin we de 'tricks' van de jonge waaghals in een verlaten en donker Parijs kunnen bewonderen.