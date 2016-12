Extravagant huwelijksfeest van Carlos Tevez krijgt zure nasmaak

Door: redactie

27/12/16 - 21u15 Bron: BBC Sport

© afp.

De Argentijnse stervoetballer Carlos Tevez heeft inbrekers over de vloer gekregen. Dat ontdekte de 32-jarige speler van Boca Juniors bij de terugkomst van zijn huwelijksfeest. Vorige donderdag stapte 'Carlitos' in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires in het huwelijksbootje en om dat te vieren trok hij met 200 genodigden naar Carmelo in Uruguay.