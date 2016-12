Comedy in Engeland: Watford-mascotte werkt op lachspieren met imitatie schwalbe Zaha

Marie Rutsaert

27/12/16 - 19u13 Bron: Dailymail

video Gisteren speelden Crystal Palace en Watford 1-1 gelijk met een strafschopmisser van Christian Benteke in de hoofdrol. Wie nog een hoofdrol wist op te eisen was Wilfried Zaha met een schwalbe in de laatste minuten van de match. Reden genoeg voor 'Harry the Hornet', de mascotte van Watford, om na de match neer te vallen voor de voeten van Zaha. De Engelse middenvelder leek er niet mee te kunnen lachen, maar heeft ondertussen op Twitter al het tegendeel bewezen.

© getty.

Zaha had zich in een duel met Britos in de 87e minuut van de match op de grond laten vallen en vroeg om een penalty. De ref dacht er - terecht - anders over en gaf hem in de plaats een gele kaart voor het stukje acteerwerk.



Na het affluiten van de match ging Zaha zijn fans groeten en toen liep hij langs de gele mascotte van Watford. De wesp die naar de naam Harry luistert, liet zich neervallen zoals de middenvelder dat eerder had gedaan. Zaha reageerde met een sarcastisch applaus voor de mascotte, maar leek de mop niet goed te kunnen appreciëren. Hij werd weggeleid door de staf van Crystal Palace om zeker te zijn dat er geen discussie zou volgen. Kersverse Palace-coach Sam Allardyce was niet te spreken en vond dat de Engelse bond moest ingrijpen. Walter Mazzarri, de trainer van Watford, zag de humor van het voorval in en pleitte dat "niet alles in voetbal een drama moet zijn."

Hieronder meer