Bij Standard was hij een enfant terrible, maar dit eerbetoon voor overleden vader is knap

Anthony Knockaert stond in zijn korte periode bij Standard nogal bekend als een driftkikker. De Fransman maakte indruk op de flanken, maar soms speelde zijn emotionele kantje de Rouches parten. Zo werd hij eens gewisseld omdat hij de opdrachten van toenmalig coach Yannick Ferrera straal negeerde.



In januari van dit jaar verliet hij Luik na amper zes maanden voor de Engelse tweedeklasser Brighton & Hove Albion. In november kreeg Knockaert bij het overlijden van zijn vader dan weer een zware klap te verwerken. Toen hij vandaag in de wedstrijd tegen QPR voor het derde en laatste doelpunt zorgde (3-0 zege), liep Knockaert naar de bank om een foto van zijn papa. De 25-jarige aanvaller was duidelijk geëmotioneerd en droeg zijn goal op aan zijn vader.



Brighton & Hove Albion staat momenteel op kop in de Championship.