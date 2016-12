Nuytinck en zijn vriendin moeten kruis maken over hun vakantie naar Dubai

Door: redactie

27/12/16 - 10u15

Voor Bram Nuytinck is de winterstop in mineur begonnen. De verdediger van Anderlecht, die gisteren in de 0-2 overwinning op het veld van Charleroi de negentig minuten volmaakte, zag zijn vakantie met vriendin Nicoletta Daniolos naar Dubai in het water vallen doordat dieven er vlak voor het vertrek vandoor gingen met al hun bezittingen.



"Ongelooflijk. Eindelijk was de dag dat we naar Dubai zouden gaan aangebroken. Een uur voor vertrek werd er ingebroken in mijn auto. Tas, paspoort, laptop en alles gestolen. Eenmaal op Schiphol aangekomen werd ons verteld dat we met een nooddocument geen toegang zouden krijgen tot Dubai. Daar gaat onze welverdiende vakantie samen", zei 'Brambo' op Instagram. De verdediger heeft sinds enkele maanden een relatie met Daniolos, een Nederlandse studente geneeskunde met Griekse roots.