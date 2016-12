Leicester pakt uit met ludieke actie en steunt geschorste Vardy met 30.000 maskers

Manu Henry

Jamie Vardy moest vandaag vanuit de tribune toekijken hoe landskampioen Leicester City op eigen veld ten onder ging tegen Everton. Vardy, tot dusver 'slechts' goed voor 5 goals in de Premier League, kreeg eerder deze maand een rood karton onder de neus geduwd in de competitiewedstrijd tegen Stoke City. Hij ging toen met twee gestrekte benen door op de enkels van Stoke-aanvaller Diouf. In het King Power Stadium waren ze alles behalve te spreken over de schorsing van drie speeldagen die de aanvaller werd toegewezen.



Uit protest tegen de sanctie die de FA uitsprak werden in het King Power Stadium vandaag liefst 30.000 maskertjes uitgedeeld, als steunbetuiging voor de man die Leicester vorig seizoen met 24 doelpunten de titel schonk.