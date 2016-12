Mathew Ryan trakteert zijn mama op het allermooiste kerstcadeau en ze is totáál van haar melk

Door: Glenn Bogaert

26/12/16 - 14u10

© Instagram Mathew Ryan.

De kerstdagen zorgen ook in sportland voor schitterende en ontwapenende taferelen. Neem nu Mathew Ryan. De 24-jarige ex-doelman van Club Brugge vloog voor de feestdagen terug naar zijn thuisland Australië, maar dat zonder dat hij zijn mama Carol op de hoogte had gebracht. De doelman van het Spaanse Valencia, waar hij nog maar erg weinig speelkansen krijgt, had er niks beters op gevonden dan naar het werk van zijn mama te trekken en haar op kantoor te verrassen met een prachtig boeket bloemen. "Oh mijn god, wat doe jij hier?"



Het moge duidelijk wezen dat de moeder van de voormalige publiekslieveling van blauw-zwart dit bezoekje totaal niet had zien aankomen. En Mathew Ryan die verontschuldigde zich dan maar op Instagram: "Verrassing! Sorry mama, ik was vergeten te zeggen dat ik naar huis kwam voor Kerstmis." Het is trouwens niet de eerste keer dat Mathew en Carol op emotionele wijze de harten doen smelten, herinnert u zich DIT door onze krant georganiseerde tafereeltje van bijna twee jaar geleden nog? De beelden op Instagram werden intussen al bijna 15.000 keer bekeken. Intussen is het uitkijken naar nieuws over de sportieve toekomst van de Australische doelman.