'Rapper' Pogba etaleert kwaliteiten en voert twee Rode Duivels op

Dat de Franse stervoetballer Paul Pogba fantastisch kan voetballen, wisten we al langer. Maar in de documentaire "Au Coeur Des Bleus", over de nationale ploeg van Frankrijk tijdens het EK voetbal, laat de middenvelder zien dat hij ook over andere kwaliteiten beschikt. Terwijl hij samen met kamergenoot Antoine Griezmann naar de kwartfinale tussen België en Wales kijkt, rapt hij de verzen aan elkaar. Pogba doet dat op een eigen versie van "The Message" van Grandmaster Flash. Aan het begin van de tweede helft worden Rode Duivels Yannick Carrasco en Marouane Fellaini even de protagonisten van zijn stuk.