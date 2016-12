Deze vijf deernes brengen dartspubliek al bij opkomst in hogere sferen

Door: redactie

25/12/16 - 12u45

Daniella Allfree, Charlotte Wood, Jemelin Artigas, Holly Johnson en Fiona Florczak. © Twitter/Instagram.

Het PDC wereldkampioenschap darts is intussen halfweg en met Kim Huybrechts heeft ons land nog altijd één darter in de running om zich tot wereldkampioen te kronen. Hij werkt woensdag zijn tweederondepartij af tegen de Duitser Max Hopp. Het machtige Alexandra Palace in Londen vormt al jaar en dag het decor. En wie darts zegt, zegt uiteraard ook de walk-on girls. Maak kennis met de vijf dames die het publiek opzwepen.