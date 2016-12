Halfnaakte Ibrahimovic trotseert kou om sneeuwengel te maken

Door: redactie

25/12/16 - 11u15

video

Ook tijdens de kerstperiode moeten veel voetballers nog vol aan de bak. In de Premier League nemen Manchester United en Sunderland het morgen tegen elkaar op. De thuisploeg rekent in de zoektocht naar een driepunter onder andere op sterspeler Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse aanvaller postte gisterenavond een opvallend filmpje op zijn Instagram. Ibrahimovic, die alleen een slip draagt, gaat plots in de sneeuw liggen om een sneeuwengel te maken. Als zijn engel klaar is, doet hij nog wat sit-ups. Hopelijk voor Mourinho vat zijn sterspeler geen kou...