Een huwelijksaanzoek moet speciaal zijn, maar is deze topvoetballer daar nu in geslaagd of niet?

Door: redactie

24/12/16 - 23u49

video De Japanner Yuto Nagatomo draagt al sinds 2011 het truitje van Inter Milaan en de linksachter voelt zich duidelijk erg goed thuis in het Giuseppe Meazza-stadion. De 30-jarige voetballer besloot zelfs om de belangrijkste vraag uit zijn leven in de thuishaven van de Nerazzurri te stellen.

Nagatomo nam zijn vriendin - de Japanse actrice Airi Taira - mee naar het Giuseppe Meazza-stadion, ook wel San Siro genoemd, en daar ging hij op zijn knie zitten. Taira was zichtbaar verrast, maar ging wél in op de vraag van Nagatomo.



Het filmpje werd gemaakt in februari, maar het koppel kwam pas vandaag met het nieuws naar buiten. In januari zullen ze in het huwelijksbootje stappen en na het lopende seizoen volgt een feest.