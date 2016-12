Kerstavond in sportland: van de toespraak van Van Aert tot de warme wensen van Ramans liefje

Door: redactie

24/12/16 - 19u18

© kos.

video Ook in de sportwereld wordt Kerstmis duchtig gevierd en via de sociaalnetwerksites laten heel wat sporters hun fans meegenieten. Veldrijder Wout Van Aert die uitpakt met een heuse kersttoespraak, golfer Thomas Pieters die een kijkje gaat nemen bij Music For Life of Eline Guillemyn, het liefje van Benito Raman, die haar volgers met een ondeugend kiekje een vrolijk kerstfeest toewenst: het passeert allemaal de revue.