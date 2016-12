Spits die als werveldwind door Eredivisie raast scoort ook naast het veld

Door: redactie

24/12/16 - 17u23

Feyenoord kroonde zich voor het eerst in zestien jaar weer tot winterkampioen in de Eredivisie en daar heeft de Deen Nicolai Jørgensen een groot aandeel in. De bonkige spits, deze zomer overgekomen van FC Kopenhagen, scoorde al twaalf keer en hij voert daarmee de Nederlandse topschutterslijst aan. Puik werk van Jørgensen en ook naast het veld gaat het hem voor de wind.