Coach Jankovic toont zijn voetbalkunsten in kerstboodschap Standard

24/12/16

Gisteren zagen we al hoe Club Brugge en AA Gent hun fans elk op eigen originele wijze een zalig kerstfeest wensten. Vandaag is het de beurt aan Standard. De Rouches postten via de sociale media een videofragment waarin onder meer coach Aleksandar Jankovic toont dat hij nog aardig wat technische bagage heeft. Verder komen ook onder meer Orlando Sá, Konstantinos Laifis en Alexander Scholz in beeld. Voorzitter Bruno Venanzi sluit de videoboodschap af met de woorden: "Standard wenst jullie een heel gelukkige kerstmis en een uitstekend 2017." Bekijk de beelden in bovenstaande video.