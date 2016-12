Ex-ploegmaat Hazard: "Eden stond met flinke kater op het veld en scoorde plots een hattrick"

Door: Manu Henry

24/12/16 - 13u25 Bron: givemesport.com

© afp.

Dat Eden Hazard een levensgenieter is, is geen geheim. Tijdens het Franse televisieprogramma 'Le Vestiaire' onthult Rio Mavuba, ploegmaat van Hazard tijdens zijn periode bij Lille, een merkwaardige maar vooral komische anekdote over onze landgenoot.

Eden Hazard tijdens zijn periode bij Lille © photo news.

In het seizoen 2011-2012 was Lille OSC, de toenmalige club van Eden Hazard, op één speeldag van het einde al zeker van plek 3 in de Franse Ligue 1. Voor Hazard en enkele van zijn ploegmaats reden genoeg dus om de avond voor de laatste competitiewedstrijd eens flink de bloemetjes buiten te zetten.



Volgens Rio Mavuba, inmiddels al acht jaar in dienst bij de club uit Rijsel, ging het er iets té stevig aan toe. De 32-jarige middenvelder vertelt in de Franse sportshow 'Le Vestiaire' over de befaamde nacht, maar vooral over de dag nadien. Zo zou Hazard met een stevige kater het veld hebben betreden. Lille won uiteindelijk het treffen met Nancy met duidelijke 4-1 cijfers en jawel, de technisch vaardige Rode Duivel was - ondanks het nachtje stappen - zowaar goed voor een hattrick. Op die manier beleefde Hazard een succesvol afscheid bij de club waar hij helemaal ontbolsterde. De middenvelder trok in het daaropvolgende voetbalseizoen naar West Londen om de kleuren van Chelsea te verdedigen.