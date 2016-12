Voetbal verslaat terreur: stadion Union Berlin uitverkocht voor kerstzingen

© reuters.

video

Ze doen het al sinds 2003, de supporters van Union Berlin, en ook de terreuraanslag van vorige maandag heeft hen niet thuisgehouden. Liefst 28.500 fans van de Duitse tweedeklasser verzamelden gisteravond in het plaatselijke voetbalstadion om er kerstliederen te zingen. Daarmee was de tent tot de nok gevuld.



Bij het begin van het evenement werden de slachtoffers van de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt met een indrukwekkende minuut stilte herdacht. Daarna zong het hele stadion kerstliederen, een traditie die dertien jaar geleden werd ingevoerd. Toen waren een aantal ontgoochelde fans van Union Berlin de reeks nederlagen zo beu, dat ze over de stadionomheining klommen. Door het zingen van kerstliederen hoopten ze de sportieve malaise te vergeten.



In 2003 daagden in Berlijn exact 89 fans op voor de 'première', de laatste jaren is het stadion steevast uitverkocht. Het voorbeeld van Union Berlin kende dit jaar navolging in Keulen, waar liefst 40.000 supporters opdaagden voor het 'Weihnachtssingen'. Of hoe voetbal de terreur verslaat.