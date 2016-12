In 1972 won Ajax 26 keer op rij. U raadt nóóit wie dat wereldrecord komende week kan breken

Een foto uit de oude doos: Johan Cruijff in actie bij Ajax. © Pro Shots.

Een eersteklasseclub uit Wales staat op het punt voetbalgeschiedenis te schrijven. The New Saints, fiere leider in de eigen competitie met 57 op 57, kan maandag in zijn thuisduel tegen Cefn Druids een stokoud wereldrecord evenaren. Alle competities inbegrepen, boekten The New Saints dit seizoen al 25 overwinningen op rij. Eén zege minder dan het roemrijke Ajax van Johan Cruijff, dat in 1972 liefst 26 matchen op rij won.



Als The New Saints op Boxing Day de maat nemen van Cefn Druids, nummer voorlaatst in de rangschikking, komen ze op gelijke hoogte met Ajax. Een verbetering van het wereldrecord kan vier dagen later dan een feit zijn, als de Saints de return op 30 december bij de Druids afwerken.



Voor wie nieuwsgierig is welke club de voorbije 42 jaar in de buurt van het record van Ajax kwam, geven we nog dit mee. De Amsterdammers zelf bleven tijdens het seizoen 1995-96 steken op 25 zeges op rij. In 2011 kwam het Braziliaanse Coritiba tot 24 zeges op rij. Real Madrid tenslotte zette in het seizoen 2014-15 een reeks van 22 opeenvolgende zeges neer.