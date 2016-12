Verregaande striptease van MMA-vechtster (en nog 6 andere sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

25/12/16 - 08u30

video De historische vierklapper van Dries Mertens bij Napoli, een agressieve voetbalploeg die elke tegenstander schrik aanjaagt en een verregaande en pikante striptease in MMA-land. U zag het de voorbije week samen met nog vier andere straffe en in het oog springende sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op de sportpagina van HLN.be. Toch iets gemist van dit alles? No worries: wij laten u nog eens (na)genieten van de zeven meest tot de verbeelding sprekende video's van de voorbije week. Zet u schrap!

1. Ze wonnen al 12 matchen wegens forfait en dit is waarom niemand tegen hen wil spelen Canelas 2010 is goed op weg om te promoveren naar de Portugese derde klasse. Twaalf van hun laatste dertien wedstrijden hebben ze immers gewonnen, al gebeurde dat niet op de gebruikelijke manier. Nee, alle zeges zijn er gekomen na forfait van de tegenstander. Door het erg agressieve spel én bedreigingen van spelers van Canelas 2010 geven de tegenstanders nog liever forfait dan dat ze een wedstrijd uitspelen. (Zie bovenstaande video. De spelers van Canelas spelen in het wit).



Met de steun van de Ultra's, hun harde kern van supporters, voert Canelas 2010 een echt schrikbewind in de Portugese vierde klasse. Zelfs de scheidsrechters en politie zijn bang en willen zich niet moeien met de zaak.





2. Verregaande striptease MMA-vechtster VanZant om onder gewicht te blijven Wegingen voor de kamp zijn altijd een druk bezocht en veel bekeken moment in de MMA. Bij de 22-jarige Amerikaanse Paige VanZant, die het moest opnemen tegen Michelle Waterson, was er zelfs een lichtjes gênant moment. VanZant moest voor de ogen van de wereld een verregaande striptease uitvoeren om onder haar gewicht te blijven. Gelukkig bracht een imposante zwarte doek soelaas en diende als een soort mobiel pashokje om de privacy van VanZant te garanderen.





3. Vierklapper met verbluffend hoogtepunt: 'Driesje' Mertens schrijft geschiedenis met knalprestatie En of Dries Mertens uit de voeten kan als 'valse' negen. De Rode Duivel moest Napoli vandaag tegen Torino opnieuw van doelpunten voorzien en dat deed de Leuvenaar met verve. Mertens had voor rust amper 22 minuten nodig om Joe Hart - toch niet de minste - drie (!) keer te verschalken. Het was de tweede hattrick in evenveel wedstrijden voor de Belg, die zich na rust ook nog eens liet opmerken met een schitterende lob. Het werd 5-3, met vier goals van 'Driesje'. De magnifieke kers op de taart krijgt u van ons cadeau, bekijk HIER nog eens de drie andere goals!





4. Halfweg de eerste ronde van MMA-gevecht voltrekt zich dit hoogst bizarre tafereel De beelden mogen dan wel een maand oud zijn, toch willen we u de manier waarop deze Michael McDaniel knock-out gaat niet onthouden. Het gevecht vond plaats tijdens het 'Xtreme Fighting Championship' (XFC) in Australië en McDaniel was er bezig aan zijn gevecht bij de middelgewichten tegen James Vake. Halfweg de eerste ronde probeerde Vake er al een eind aan te maken door zijn opponent in een nekklem te houden, maar in de eerste instantie slaagde McDaniel er toch nog in zich uit die hachelijke situatie te redden. In eerste instantie, inderdaad: de man ging terug staan, maar luttele tellen nadien zeeg McDaniel dan tóch neer - de feiten spelen zich af vanaf 3'40" in bovenstaande video, die werd gemaakt door en gedeeld werd op het YouTube-kanaal van XFC TV.





5. Zware crash doet potje overkoken bij opgefokte renner, die uitpakt met schandalige karatetrap De Vuelta Popular a Costa Rica is niet meteen de meest bekende koers in onze contreien, maar dat wil niet zeggen dat er geen opzienbarende dingen gebeuren in de rittenwedstrijd in kwestie. Een heftige crash in de vierde etappe bracht de poppetjes aan het dansen want een van de gevallen renners koelde zijn immense woede op een passerende collega die volgens hem aan de basis lag van de valpartij.



Het gehavende heethoofd ging wel erg ver in zijn agressie want hij pakte uit met een welgemikte karatetrap. Met héél veel moeite konden beide vechtersbazen uiteindelijk uit elkaar gehaald worden en intussen hadden enkele kijklustigen al het idee opgevat om het schandalige koerstafereeltje te filmen. In de linkerhoek van de ring ziet u Gabriel Marin van Nestle-Giant en in de rechterhoek is Dylan Castillo van Team Costa Fruit de man die zwaar fysiek geviseerd wordt.





6. Penalty à la Rik Coppens gaat lelijk mis in benefietmatch voor Chapecoense Een strafschop neem je best in één keer. Dat weten nu ook Andrés D'Allessandro en Sébastien Abreu. Het duo probeerde tijdens een benefietwedstrijd voor de families van de slachtoffers van de vliegtuigramp met de spelers van Chapecoense een penalty met z'n tweeën af te ronden. Alleen was de uitvoering niet echt volgens plan. De ref kon er wel om lachen en legde de bal opnieuw op de stip voor een wel heel lichte overtreding.



In het verre verleden voerden Rik Coppens en later Johan Cruijff een penalty in twee tijden goed uit. Lionel Messi en Luis Suárez scoorden twee seizoenen geleden een gelijkaardige elfmeter.