Zijn been mag dan wel in het gips zijn, maar Bale toont zijn indrukwekkend gespierde benen met harde training

Marie Rutsaert

23/12/16 - 13u40 Bron: Eurosport

Back at the rehab in Wales. Leg day pic.twitter.com/OtpjkWZJdL

video

Fans van Welshe superster Bale zullen nog even moeten wachten om hem aan het werk te zien op het voetbalveld. De speler van Real Madrid blesseerde zich aan de enkel tegen Sporting Lissabon in november. Met een korte video op Twitter en Instagram stelt hij zijn fans zeker gerust: hij is hard aan het werk om in goede vorm terug te keren.



Op de video is te zien hoe de speler geen grammetje vet heeft. Het leverde hilarische reacties op van zijn supporters op het internet.