Boskamp kijkt geanimeerd toe hoe zijn collega's hun bewondering voor deze presentatrice allerminst verdoezelen

Yari Pinnewaert

23/12/16 - 11u09

video

In de laatste aflevering van Voetbal Inside werd er niet alleen met oliebollen gegooid, er werd ook vooral veel gepraat. Over voetbal, maar ook over andere zaken. Over FOX Sports-presentatrice Hélène Hendriks, bijvoorbeeld. De blondine had daags voor de recentste editie van de voetbaltalkshow een sexy jurkje aangetrokken in het programma 'De Eretribune' en dat was de heren aan tafel natuurlijk niet ontgaan.



"Een topwijfie!"

Toen host Wilfred Genee vroeg wat zijn gasten van de outfit vonden, antwoordde René van der Gijp als volgt: "Ik heb wel het idee dat ze steeds lekkerder wordt. Het is geen Pamela Anderson, maar het is de enige vrouw op televisie, dus het wordt steeds gekker." Johan Derksen deed het dan weer ietsje genuanceerder: "Ik heb samen met haar een presentatie gedaan en het is een ontzettend leuke en spontane meid. Gewoon een Hollandse meid, zit alles op en aan. Een topwijfie!" En Johan Boskamp? Die keek geanimeerd toe.