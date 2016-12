Poseren met het kadaver van een zeldzame antilope: dat had Maradona toch beter níet gedaan

Yari Pinnewaert

23/12/16 - 07u14

FOTO

Het beeld draait al enkele dagen mee, maar het zorgt er in elk geval ook voor dat Diego Maradona in het oog van de storm terecht is te komen. Op de bezwarende foto is te zien hoe 'Pluisje' poseert met wat blijkbaar een oryx zou heten. Dat is een soort antilope dat zelden voorkomt in Zuid-Amerika en bovendien met het uitsterven is bedreigd, maar zoals blijkt uit het kiekje schoot Maradona blijkbaar met scherp zoals in zijn beste dagen. In elk geval: op social media werd het beeld alvast niet meteen warm onthaald...