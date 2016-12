Zorgt dit schandelijk beeld ervoor dat baskettalent zijn NBA-droom mag opbergen?

Door: Glenn Bogaert

22/12/16

Grayson Allen gets emotional in the locker room after tonight's tripping incident. pic.twitter.com/p34thdrMcI — Jessika Morgan (@JessikaMorgan) Thu Dec 22 00:00:00 MET 2016

Een topsporter moet niet enkel over intrinsiek talent beschikken, maar moet ook de kalmte kunnen bewaren. Buiten de lijntjes kleuren en een kort lontje hebben, daar kom je niet ver mee. Dat zal ook Grayson Allen stilaan beseffen. Of toch niet? De sterspeler van de Blue Devils van Duke University slaagde er nu al voor de derde keer in om een tegenspeler op lafhartige wijze tegen de grond te werken.



De keer te veel zeg maar want de het jonge talent dat lonkt richting de NBA is voor onbepaalde tijd geschorst na het zoveelste incident. De venijnige fout deed zich voor in het derde kwart van de partij tegen Elon en het slachtoffer luistert naar de naam Steven Santa Ana. Zijn coach Mike Krzyzewski kon er alvast niet mee lachen en noemt het gedrag van zijn speler onaanvaardbaar en ontoelaatbaar. Bekijk hieronder de beelden van de twee eerdere incidenten die verdacht veel gelijkenissen vertonen met bovenstaande trieste ase. Na afloop toonde dader Allen zich trouwens erg emotioneel. Berouw na de zonde?