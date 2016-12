Het was bedoeld als een grapje, maar verkleedpartij brengt Engelse voetballer in héél nauwe schoentjes

Door: Glenn Bogaert

22/12/16 - 17u25

James Norwood zou zich liefst van al helemaal afsluiten van de wereld. De Engelse voetballer van Tranmere Rovers verkleedde zich voor de grap als een zwarte verkoper van zonnebrillen, maar daar kon niet iedereen mee lachen. De 26-jarige aanvaller werd meteen weggezet als racist en bleek meteen kanonnenvlees voor de op sensatie beluste tabloids.

De arme Norwood zal in het vervolg twee keer nadenken voor hij op Instagram nog eens uitpakt met zijn outfit voor het kerstfeestje van de club. Een storm van verontwaardiging brak los en de arme spits moest zich langs alle kanten verdedigen. Ook zijn ploeg Tranmere belandde in het oog van de storm en dus moesten er wel verontschuldigingen aan te pas komen. "Ik wil mij graag excuseren voor het geval ik iemand gekwetst of beledigd heb. Dat was zeker niet mijn bedoeling."



"Geen racist"

Daar bleef het echter niet bij want alle spelers van de geviseerde club worden verplicht om deel te nemen aan een zogenaamde 'PFA Equality and Diversity'-cursus rond gelijkheid en diversiteit. Kwestie van de zweem van racisme te bannen. Jams Norwood, dit seizoen al goed voor 9 doelpunten in de National League, probeert intussen de brandjes te blussen, onder andere op zijn Instagramaccount. Uitgerekend de plaats van onheil. "Alsmaar meer mensen springen blijkbaar op de kar, maar voor alle duidelijkheid: ik ben geen racist!" Het kwaad is echter al een tijdje geschied.