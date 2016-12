Onverwacht bezoek voor zij die in deze fitnesszaal bezig waren met hun workout

Door: redactie

22/12/16 - 16u06

video

Ongeziene beelden gefilmd in een fitnesszaal in South Carolina. Bewakingsbeelden legden immers vast hoe er uit het niks (en tot ongeloof van de aanwezige sporters) een rendier door het raam kwam gesprongen. Het dier leek aanvankelijk wat gewond, maar verder in het fragment blijkt dat dat allerminst het geval is. Zo legt de viervoeter zonder enig probleem zijn eigen soort van hindernissenparcours af, om vervolgens de zaal weer te verlaten via het raam dat het bij de intrede zelf aan diggelen had gesprongen. Gelukkig raakte ook niemand gewond bij de passage.