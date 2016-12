Zo wendt deze dame social media aan om haar teerbeminde sport een nieuwe boost te geven

Door: redactie

23/12/16 - 06u48

Pezzola, gewezen golfster aan de Universiteit van Michigan, maakte haar debuut vorige maand in de Omega Dubai Ladies Masters en gaf naar aanleiding daarvan een uitgebreid interview aan golfwrx.com. Gevraagd naar haar ultieme doelen als profgolfster en hoe sociale media zouden kunnen bijdragen om tot die doelen te komen, antwoordde ze als volgt: "Mijn hoofddoel is het tot de LPGA (Ladies Professional Golf Association) te schoppen - dat lijkt me logisch. Ik werk er heel hard voor want het is al mijn droom sinds ik vijf jaar oud was. Een ander doel is om het golf bij de vrouwen te helpen groeien en ik denk dat social media daar een belangrijke rol kunnen in spelen. Zij kunnen muren slopen, bijvoorbeeld doordat speelsters kunnen tonen hoe ze trainen, hoe leuk golf wel niet kan zijn en welke kanten je met het golf nog op kan. Dat is het belang van social media: zo raken meer en meer mensen betrokken bij de sport, waardoor die alleen maar verder door kan groeien." Much needed LA weekend ✈️