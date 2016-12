Hummels kiest voor blonde coupe, al heeft dat een speciale reden

© epa.

Mats Hummels verscheen gisteren in de topper tussen Bayern München en RB Leipzig (3-0 zege) met een opvallende haarsnit op het veld. De Duitser, die nochtans niet bekend staat voor tierlantijntjes en andere uitspattingen, had zijn haren geblondeerd. Niet uit vrijwillige basis, wel door een verloren weddenschap. "Op de Oktoberfeesten verloor ik een weddenschap", vertelde Hummels aan Bild. "Ik moet mijn haar zo een week dragen. Ik ga het laten uitgroeien. Geen idee hoelang dat zal duren. Hopelijk niet te lang. Anders kan ik het nog altijd afscheren."



Over wat de weddenschap juist ging, wilde Hummels niet verklappen.

