Vriendin Meunier steekt de draak met haar narcistische Rode Duivel na diens fantastische goal

Thomas Meunier lijkt alleen maar mooie goals te maken bij Paris Saint-Germain. Dinsdag lag hij met een fenomenale lob aan de basis van de 5-0 zege van Lorient. Na afloop vertelde onze landgenoot dat het wel degelijk bewust was. "Kijk maar naar mijn blik op het moment dat ik trap. Er was overigens weinig volk voor doel."

"Het was een mooie overwinning", stak Meunier na afloop van wal bij L'Equipe. "Ik scoor een knap doelpunt, dat moet ik toegeven. Het is mijn eerste goal in de Ligue 1, dat geeft toch een speciaal gevoel."



Toen de reporter suggereerde dat het een doelpunt zoals Messi was, moest Meunier lachen. "Nee nee, het is slechts een goal van Meunier. Om er eentje te maken zoals Messi, moet ik vijf spelers dribbelen. Ik had geluk dat mijn poging lukte. Wie niet waagt, niet wint. Tegen Bazel heb ik ook al een mooie goal gemaakt, dus dat shirt van PSG ligt me wel. (lacht) Afwachten of dit me zal helpen. De mensen weten in ieder geval wie ik ben, dit terwijl ik toekwam als noodoplossing op de rechtsachter. In de heenronde heb ik even vaak gespeeld als Aurier, dus het zou me verbazen moest ik plots langer op de bank moeten blijven. Ik ben gemotiveerd en voel dat ik vooruitgang boek. Er is gezonde concurrentie. Als hij drie keer scoort, ben ik blij. En dat geldt ook andersom."



Daags na zijn knappe goal stak Déborah Panzokou, de vriendin van Meunier, via Instagram de draak met haar vriend. Ze filmde hoe de Rode Duivel volgens haar als een narcist al voor de honderdste keer naar zijn eigen goal zat te kijken op televisie.

