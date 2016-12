"Eindelijk!" Na ettelijke pogingen slaagt golfster (die vooral ster is op Instagram) dan tóch in haar opzet

Door: redactie

22/12/16 - 13u44 Bron: Instagram

video

Paige Spiranac is golfster van beroep, maar ze is natuurlijk vooral bekend omwille van de vele selfies op haar Instagrampagina - de 876.000 volgers komen er niet zomaar. Tussen de beeldjes van de knappe blondine zitten er echter nu en dan ook filmpjes met trickshots en vandaag heeft ze weer zo ééntje de wereld in gestuurd. Zo probeerde ze vanop zowat 55 meter een voorwerp van het dak van een golfcar te slaan en in bovenstaand fragment ziet u hoe haar dat eindelijk lukt. Eindelijk ja, want aan de reactie van de 23-jarige golfster is te zien dat er héél wat pogingen aan vooraf zijn gegaan.