Penalty à la Rik Coppens gaat lelijk mis in benefietmatch voor Chapecoense

video

Een strafschop neem je best in één keer. Dat weten nu ook Andrés D'Allessandro en Sébastien Abreu. Het duo probeerde tijdens een benefietwedstrijd voor de families van de slachtoffers van de vliegtuigramp met de spelers van Chapecoense een penalty met z'n tweeën af te ronden. Alleen was de uitvoering niet echt volgens plan. De ref kon er wel om lachen en legde de bal opnieuw op de stip voor een wel heel lichte overtreding.



In het verre verleden voerden Rik Coppens en later Johan Cruijff een penalty in twee tijden goed uit. Lionel Messi en Luis Suárez scoorden twee seizoenen geleden een gelijkaardige elfmeter.