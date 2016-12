IJsrace op Alpe d'Huez ontaard: wagen in publiek en vlammende ruzie met F1-rijder

video Wat een groot spektakel moest worden bovenop Alpe d'Huez is toch wel uitgedraaid op een betreurenwaardig schouwspel. De aanleiding was een incident tussen gewezen F1-rijder Olivier Panis (50) en aanstormend talent Adrien Tambay (25), zoon van voormalig F1-rijder Patrick Tambay, goed voor twee GP-zeges voor Ferrari in de jaren '80.

Het duo streed voor de laatste podiumplek in de derde manche van de Trophée Andros, een gerenommeerde Franse ijsrace, toen het in de laatste bocht misliep. De Audi A1 quattro van Panis belandde in de strobalen, die het publiek scheidden van het spiegelgladde parcours. Daarbij brak paniek uit, maar niemand zou ernstig gewond zijn geraakt.



Meteen na de geblokte vlag ging Panis verhaal halen bij zijn jongere landgenoot. Op de beelden van L'Equipe, aan het einde van het filmpje, is te zien hoe de licht ontvlambare Panis in een Franse colère ontsteekt en zijn rivaal een paar klappen toedient. Beide rijders werden uitgesloten en uit de uitslag geschrapt.



Voor we het vergeten. Er was ook een winnaar van deze derde van zeven manches: Romain Grosjean, de Franse Zwitser die in de Formule 1 uitkomt voor Haas. De volgende race gaat door op 6 en 7 januari in skioord Isola 2000.