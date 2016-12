De Batman op dit beeld zult u wellicht herkennen, maar wie is de mysterieuze Catwoman aan zijn zijde?

Yari Pinnewaert

22/12/16 - 12u30 Bron: Snapchat, Instagram

© Snapchat Neymar Jr.

FC Barcelona leidde derdeklasser Hercules gisteravond in de Copa del Rey vakkundig naar de slachtbank (7-0) en daarvoor had het niet eens de diensten nodig van 'MSN'. De zo gevreesde drietand kreeg enkele extra dagen vakantie van coach Luis Enrique en Neymar profiteerde ervan om terug te reizen naar Brazilië voor een verjaardagsfeestje van een vriend. Voor de gelegenheid kroop hij in de huid van Batman en zoals dat een goede Batman betaamt kreeg hij ook een mysterieuze Catwoman aan zijn zijde. De jongedame onder het masker is Bruna Marquezine, het ex-liefje van de Braziliaanse dribbelkont. Of kunnen we die 'ex-' binnenkort weer weglaten?