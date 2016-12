Rijkaard krijgt iedereen muisstil met schitterende ode aan Cruijff: "Van een dief kan je niet pikken"

video

In Nederland was gisteren de verkiezing van Sportman en Sportvrouw van het Jaar. F1-rijder Max Verstappen won bij de mannen, terwijl bij de vrouwen de trofee naar turnster Sanne Wevers ging. Maar hét moment van de avond kwam er toen Frank Rijkaard een ode bracht aan Johan Cruijff. Rijkaard, die bij Ajax nog met Cruijff speelde en later getraind werd door hem, vertelde enkele schitterende anekdotes over de grootste Nederlandse voetballer aller tijden.



Rijkaard had het er onder meer over hoe hij tijdens een bosloop express achterop liep en Cruijff op net hetzelfde betrapte. "Toen Cruijff jaren later mijn coach werd, moest ik voorop lopen. 'Mij neem je niet in de maling', zei hij, 'van een dief kan je niet pikken.'"