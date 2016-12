Ze wonnen al 12 matchen wegens forfait en dit is waarom niemand tegen hen wil spelen

video

Canelas 2010 is goed op weg om te promoveren naar de Portugese derde klasse. Twaalf van hun laatste dertien wedstrijden hebben ze immers gewonnen, al gebeurde dat niet op de gebruikelijke manier. Nee, alle zeges zijn er gekomen na forfait van de tegenstander. Door het erg agressieve spel én bedreigingen van spelers van Canelas 2010 geven de tegenstanders nog liever forfait dan dat ze een wedstrijd uitspelen. (Zie bovenstaande video. De spelers van Canelas spelen in het wit).



Met de steun van de Ultra's, hun harde kern van supporters, voert Canelas 2010 een echt schrikbewind in de Portugese vierde klasse. Zelfs de scheidsrechters en politie zijn bang en willen zich niet moeien met de zaak.