Professioneel hoe verslaggever focus behoudt bij zien wat er zich achter hem afspeelt

Door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 14u16

video Als commentator is het niet altijd makkelijk om jouw sérieux te behouden, al zeker niet als er zich achter jou bijzonder bizarre taferelen afspelen. Vraag dat maar aan Derek Harper, de vaste omroeper/volger van de Dallas Mavericks in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

© ap.

De plichtsbewuste man deed zijn stinkende best om zich te focussen op zijn matchanalyse van het duel tussen de Mavericks en de Cleveland Cavaliers van LeBron James, maar iets trok zijn aandacht. Zo zag hij hoe twee vrouwelijke fans achter hem het wel heel erg gezellig maakten, waarbij de ene even stevig in de billen van de andere kneep. En er ook een keertje mee schudden, mocht niet ontbreken en dat dus voor de ogen van heel wat basketbalfans.



Harper was een secondje afgeleid door het tafereel, maar kon zich snel weer herpakken en zijn noeste en geconcentreerde werkzaamheden vervolgen. En voor wie het graag wil weten: de Cleveland Cavaliers wonnen het sportieve pleit tegen de Dallas Mavericks met 128-90. Kevin Love was vrijdagavond alvast de grote man met 27 punten en 10 rebounds. Sterspeler LeBron James klokte uiteindelijk af op 19 punten en 11 assists.