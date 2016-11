MMA-sterren lusten elkaar duidelijk rauw, maar dan gebeurt er iets dat publiek met verstomming slaat

Door: Glenn Bogaert

Elkaar een beetje afbluffen en intimideren, het hoort er allemaal bij tijdens de zogenaamde 'stare down' voorafgaand aan een MMA-kamp. Ook Ronda Rousey, de kampioene die straks kapt met haar geliefde sport, en haar toekomstige opponente Amanda Nunes keken elkaar op bloeddorstige wijze in de ogen, maar het moment van de weging in het Ultimate Fighting Championship was ongetwijfeld toen stoere blondine Rousey ineens van het podium stormde. De presentator en het publiek zagen die 'move' niet meteen aankomen en in de zaal was dan ook boegeroep te horen. Wat was er aan de hand met de anders zo stoere en koele MMA-ster?



Fout(je)

De voormalige kampioene bij de bantamgewichten bleek het slachtoffer van een pijnlijk misverstand. Volgens UFC-baas Dana White was het immers de bedoeling dat beide vechtjassen na hun 'acte de présence' meteen het podium zouden verlaten. "De man die de productie in goede banen moest leiden, heeft het verknald. Wat Ronda deed, komt natuurlijk erg negatief over, maar het was niet de bedoeling dat er ook nog een interview zou volgen. Het was afgesproken dat ze na de 'stare down' meteen van het podium zouden wandelen." Het gevecht tussen Ronda Rousey en Amanda Nunes in het UFC 207 gaat trouwens door op 30 december in het Amerikaanse Las Vegas. Nu al iets om reikhalzend naar uit te kijken.