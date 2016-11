Hein Vanhaezebrouck vermoedt complot (en nog 5 andere sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

video Een knappe stewardess die voor de leeuwen wordt gegooid voor de dubbelzinnige fans van Feyenoord, een werkelijk fantastisch doelpunt vanop een afstand van 50 meter en een snoeiharde 'rap battle' tussen Usain Bolt en James Corden. Schitterende video's die u de afgelopen week, vergezeld van nog drie andere leuke sportvideo's, de revue zag passeren op de sportpagina van HLN.be. Wij zetten de zes meest in het oog springende video's van een alweer boeiende sportweek nog eens netjes op een rijtje. En dat allemaal voor het geval u toch iets van die ontzettend straffe beelden gemist zou hebben.

1. Nou die zít: 'once in a lifetime shot' van jeugdspeler verspreidt zich als lopend vuurtje Om duimen en vingers bij af te likken deze treffer van de 17-jarige Joe Payne, linksachter van Barnet U18. De jeugdige Engelsman onderschepte eerder deze week in het bekertreffen met Enfield Town een uittrap van de doelman, legde de bal vervolgens voor zijn linker en vlamde dan vanop een kleine 50 meter raak. Een wereldgoal, voor BBC voldoende om de exploten van David Beckham en Xabi Alonso nog eens boven te halen (zie beelden onderaan). Of dit een 'once in a lifetime shot' was van Payne? Zonder twijfel. De verdediger van de Engelse vierdeklasser is immers niet de meest getalenteerde speler en zal nooit een grote carrière maken. Dit nemen ze hem echter nooit meer af.





2. Knappe stewardess beeldt voorschriften veiligheid uit, Feyenoord-fans zorgen voor klank De veiligheidsvoorschriften in een vliegtuig, niet iedereen heeft er altijd evenveel aandacht voor. Ook een aantal Feyenoord-fans niet, die gisteren op het punt stonden om af te reizen naar Manchester voor het Europa League-duel van hun team.



De bonte bende, wellicht boven zijn theewater, zette prompt enkele, niet meteen stichtende, gezangen in toen een knappe stewardess met de gebruikelijke gebaren aan haar uitleg begon. 'Daar moet een p*!mel in', zongen de Nederlandse fans. Terwijl de dame zich kranig probeerde te houden, zag haar collega die de tekst voorlas er minder de humor van in.





3. Snoeiharde rap battle tussen Usain Bolt en James Corden maakt publiek helemaal gek Sprintlegende Usain Bolt was deze week te gast in 'The Late Late Show' van James Corden. De Britse acteur, comedian en presentator daagde de Jamaicaan uit voor een rap battle en dat werd er ééntje op het scherp van de snee. Beide heren deelden zoals het hoort enkele stevige speldenprikken uit.



De medailles van Bolt vormden de rode draad doorheen de battle. "Je hebt 14 gouden medailles minder dan Michael Phelps. Hoe is het om een sport uit te oefenen waar mensen slechts om de vier jaar naar kijken?", stak Corden van wal, maar Bolt had een antwoord klaar. "Ik loop mijn races in tien seconden, dat is exact de tijd dat jij het kan volhouden in bed. Toen ik onlangs telde had ik negen gouden medailles. Negen, dat is ook het aantal keer dat jij tot dusver seks had."



Met die laatste opmerking maakte Bolt het publiek helemaal gek. Dat riep hem dan ook uit tot winnaar van de battle.





4. Hoe steward op ongewilde maar briljante manier middelpunt van de belangstelling werd Je ziet het wel vaker dat een speler de bal, zonder te kijken, doortikt naar een oprukkende flankverdediger - dergelijke patronen worden er in het voetbal dagelijks ingeslepen. Alleen kan dat af en toe wel eens foutlopen. In de wedstrijd tussen Northampton en Peterborough United, in de Engelse League One, aanzag bezoeker Michael Bostwick immers een steward voor zijn ploegmaat. Hoewel de verwarring te begrijpen viel - de fluogele truitjes zoals u kan zien - rolde het hoongelach van de tribunes in het Sixfields Stadium. Het lachen zou Northampton echter vergaan in de slotminuut: ene Chris Forrester zorgde in extremis voor de 0-1 overwinning voor Peterborough United.





5. Quasi iedereen bestempelt deze blunder als de grootste misser ooit. U ook? Verschillende nieuwssites - van the Guardian, The Telegraph en Sky Sports tot media in Algerije - bestempelen deze misser als de grootste blunder in de geschiedenis van het voetbal. Dàt oordeel laten we liever aan u over. Dat de Serviër Djuricic er een potje van maakte, daar bestaat echter niet de minste twijfel over. De spits van FK Lokomotive, een Servische vierdeklasser, leek het geknoei van de bezoekende defensie genadeloos te zullen afstraffen, tot een aardkluit die plannen doorkruiste. Slapstick van de bovenste plank.