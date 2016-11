Obama mist cruciale penalty in blessuretijd en heeft dan opzienbarende reactie in huis

video

Youssef Ibrahim Obama is de naam. Doelpunten scoren bij de Egyptische subtopper Al Ittihad Alexandria is zijn taak. De aanvallende middenvelder kon zich eerder deze week presidentiële allures aanmeten door in blessuretijd een cruciale strafschop binnen te trappen, maar de speler faalde jammerlijk. In plaats van zijn fout proberen recht te zetten in de resterende vijf minuten, dook hij de catacomben in, kwestie van zich het hoongelach op de tribunes te besparen. Dat Obama zo zijn ploegmaats en vooral zijn verbijsterde coach in de miserie stak, leek hem niet te deren.