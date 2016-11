"Te laat is betalen, hé Ruud!" Of hoe ook onze refs in eerste klasse al graag eens de grapjas uithangen

Door: Glenn Bogaert

26/11/16 - 14u30

video Geen Timmy Simons gisteravond bij Club Brugge. De bijna 40-jarige kapitein sukkelde met een voetblessure en kon volgens trainer Michel Preud'homme amper fatsoenlijk stappen door vier hechtingen in zijn voet. Bijgevolg mocht Ruud Vormer de honneurs waarnemen als aanvoerder, maar die verscheen zowaar te laat bij de toss.

Het was een vreemd beeld vlak voor de aftrap: scheidsrechter Wim Smet en zijn assistenten en KVM-aanvoerder Xavier Chen die ongeduldig stonden te wachten op de komst van de 28-jarige Vormer. Waar zat die nu in godsnaam? "Sorry, mannen. Goedenavond", verontschuldigde de Nederlandse middenvelder zich bij de arbitrage. Ref Smet was wel in voor een grapje en trakteerde de blauw-zwarte laatkomer dan maar op een kwinkslag: "Te laat is betalen, hé Ruud!" Bekijk HIER de beelden!