Nou die zít: 'once in a lifetime shot' van jeugdspeler verspreidt zich als lopend vuurtje

Om duimen en vingers bij af te likken deze treffer van de 17-jarige Joe Payne, linksachter van Barnet U18. De jeugdige Engelsman onderschepte eerder deze week in het bekertreffen met Enfield Town een uittrap van de doelman, legde de bal vervolgens voor zijn linker en vlamde dan vanop een kleine 50 meter raak. Een wereldgoal, voor BBC voldoende om de exploten van David Beckham en Xabi Alonso nog eens boven te halen (zie beelden onderaan). Of dit een 'once in a lifetime shot' was van Payne? Zonder twijfel. De verdediger van de Engelse vierdeklasser is immers niet de meest getalenteerde speler en zal nooit een grote carrière maken. Dit nemen ze hem echter nooit meer af.