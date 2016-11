Ongezien, wat deze ref doet na verkeerde beslissing

Roger East gaat een discussie aan met Bournemouth-speler Harry Arter. © photo news.

Een scheidsrechter die zich per mail excuseert omdat hij een strafschop niet heeft toegekend, het is 'du jamais vu'. Eddie Howe, coach bij Premier League-club Bournemouth, keek verbaasd op toen hij begin deze week zijn mailbox opende. Daarin zat namelijk een bericht van Roger East, de referee die enkele dagen eerder het duel van Bournemouth tegen Stoke City had geleid. In die wedstrijd liet East een opzichtige overtreding van Shawcross op Bournemouth-speler Callum Wilson in de zestienmeter onbestraft.



"In een mail bood hij zijn excuses aan en liet hij weten dat hij verkeerd geweest was", zegt Howe. "Meer kan je van iemand niet vragen. We begaan allemaal vergissingen, ik ook als coach. Maar wanneer je je vergist, moet je dat kunnen toegeven. Daarna kan je weer verder."



Zijn excuses ten spijt, werd East dit weekend niet aangeduid om een wedstrijd te leiden in de Premier League. Zondag is hij wel vierde official in de partij tussen Southampton en Everton.