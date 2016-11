Snelle wereldgoal zet RB Leipzig op weg naar 1-4-zege, kloof met Bayern stijgt tot 6 punten

Door: redactie

25/11/16 - 22u20

video RasenBallsport Leipzig is vanavond zes punten uitgelopen op eerste achtervolger Bayern München. De sensatie van de Bundesliga won op het veld van Freiburg overtuigend met 1-4. Met een wereldgoal na amper 80 seconden zette Naby Keita zijn ploeg op weg naar een nieuwe driepunter.

Op het kwartier bracht Florian Niederlechner de stand opnieuw in evenwicht, maar zes minuten later zette Tomo Werner Leipzig toch opnieuw op voorsprong. 'Die Rote Bullen' hadden ook nadien het merendeel van het balbezit en net voorbij het halfuur loodste Forsberg Werner met een listig steekballetje door de Freiburg-verdediging. De winger faalde niet: 1-3. Dat was meteen ook de ruststand.



Na de pauze kwam de zege van Leipzig niet meer in gevaar en tien minuten voor tijd diepte Sabitzer de score nog uit tot 1-4. De verrassende leider heeft nu een voorsprong van zes punten op eerste achtervolger Bayern München, dat morgen Bayer Leverkusen ontvangt en een derde opeenvolgende nederlaag moet vermijden.