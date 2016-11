Voor Raman getroffen werd door groot onheil had zijn liefje nog prachtige boodschap voor hem in petto

Door: Glenn Bogaert

25/11/16 - 17u10

© Instagram Eline Guillemyn.

© afp. © afp.

Een dramatische avond voor Bentio Raman gisteren in de Europa League. De pijlsnelle (flank)aanvaller van Standard kreeg in de slotfase van de match tegen het Spaanse Celta de Vigo de elleboog van thuisdoelman Rubén Blanco tegen het hoofd en moest meteen afgevoerd worden. Het verdict klinkt zwaar: een hersenschudding en een breuk in het frontaal bot.



En zeggen dat zijn vriendin voor de match nog zo een prachtige boodschap op de sociale media had gezet voor haar Benito. Op dat moment kon niemand vermoeden hoe slecht het allemaal zou aflopen voor de liefde van haar leven. "Ik hou van je, steun jou en zal altijd in jou geloven", klonk het op de Instagram van Eline Guillemyn. Haar liefdevolle woordjes werden bovendien vergezeld van een mooi kiekje in het shirtje van de 22-jarige Raman. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer we de ex-speler van AA Gent weer op onze Belgische velden mogen verwachten.