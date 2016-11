Knappe stewardess beeldt voorschriften veiligheid uit, Feyenoord-fans zorgen voor klank

video De veiligheidsvoorschriften in een vliegtuig, niet iedereen heeft er altijd evenveel aandacht voor. Ook een aantal Feyenoord-fans niet, die gisteren op het punt stonden om af te reizen naar Manchester voor het Europa League-duel van hun team.

De bonte bende, wellicht boven zijn theewater, zette prompt enkele, niet meteen stichtende, gezangen in toen een knappe stewardess met de gebruikelijke gebaren aan haar uitleg begon. 'Daar moet een p*!mel in', zongen de Nederlandse fans. Terwijl de dame zich kranig probeerde te houden, zag haar collega die de tekst voorlas er minder de humor van in.



De meegereisde supporters, 7.000 in totaal, kregen niettemin een pluim voor de wijze waarop ze hun club in Manchester vertegenwoordigden. "Dat is een compliment waard", zegt algemeen directeur Eric Gudde in De Telegraaf. Volgens Gudde lagen de club en het legioen nadrukkelijk onder een vergrootglas. "De supporters hebben zich gelukkig van hun beste kant laten zien en zich in Manchester ware ambassadeurs van Feyenoord en Rotterdam getoond."



Feyenoord verloor op het veld van Manchester United met 4-0. Op de slotspeeldag moeten de Rotterdammers op eigen veld met twee goals verschil winnen van het Turkse Fenerbahçe om te overwinteren in de Europa League.