Ploegmaat van Carrasco schittert als soort van 'moderne Cupido' in hilarische commercial voor Puma

Yari Pinnewaert

25/11/16 - 11u11

video

Antoine Griezmann, ploegmaat van Yannick Carrasco bij Atlético Madrid en één van de absolute sterren van het Franse nationale voetbalelftal, is momenteel hot en daar heeft ook Puma nu héél handig op ingespeeld. De kleine aanvaller ligt onder contract bij het sportmerk, en voor de lancering van de nieuwe deodorant werd er een schitterende promoclip opgenomen met Griezmann (en zijn typische viering bij zijn doelpunten) als speerpunt.



De insteek: overal waar mannen tijdens één of andere date achter het net lijken te gaan vissen, verschijnt Griezmann om hun problemen met glans op te lossen - als barman, kapper, breier of piloot; het maakt hem allemaal niet uit. "Wanneer Griezmann niet beschikbaar is, gebruik dan de deodorants van Puma", luidt de conclusie na de reclamespot. Geslaagd of niet?