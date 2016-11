Tom Boonen showt (deel van) wagenpark op Instagram

Door: redactie

25/11/16 - 10u38

Tom Boonen heeft een zwak voor sportwagens, zoveel is wel zeker. Hij zette dat nog maar een keertje in de verf door gisteravond laat een collage op zijn Instagrampagina te gooien van de Porsches die hij in zijn garage heeft staan; '#gt3rs40 #gt3rs #964turbo36', zo geeft hij duiding in het bijschrift. Het beeld leverde al een hele rist reacties op, waaronder ook ééntje van collega-wielrenner Thor Hushovd. Hij feliciteert 'BomToonen' (de gebruikersnaam van onze landgenoot op het platform) met zijn "goede smaak".