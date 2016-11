Valbuena is klaar om strijdbijl met Benzema te begraven na sekstape-affaire

Mathieu Valbuena naast Karim Benzema. © afp.

Als het van Mathieu Valbuena afhangt, mag Karim Benzema straks weer meedoen bij de Franse nationale ploeg. De spits van Real Madrid miste, net als Valbuena overigens, afgelopen zomer het EK in eigen land door een afpersingszaak. Zo zou Valbuena Benzema 150.000 euro moeten om te voorkomen dat een seksvideo van hem openbaar zou worden gemaakt. Benzema beweerde al die tijd dat hij onschuldig is.



Voor Valbuena is het tijd om de strijdbijl te begraven. Toen de middenvelder van Olympique Lyon gevraagd werd of hij met Benzema zou willen spelen, antwoordde de kleine middenvelder affirmatief. "Natuurlijk zou ik klaar zijn om te spelen met Benzema. Waarom niet? Het zou geen probleem zijn. Je moet altijd een onderscheid maken tussen de dingen die op het veld en ernaast gebeuren. Ik heb altijd een goede verstandhouding met hem gehad op het veld", vertelde Valbuena aan aan Radio Monte Carlo.



Eerder riep ook Antoine Griezmann op tot een terugkeer van Benzema. "We missen hem, hij is een uitstekende speler." Benzema, die al sinds december 2015 niet meer opgeroepen wordt voor de Franse nationale ploeg, weet op 16 december van dit jaar of het onderzoek rond zijn betrokkenheid in de afpersingszaak voortgezet wordt of niet.