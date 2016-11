Raman blijft met hoofdwonde in Vigo achter

Door: redactie

25/11/16 - 09u05

© rv.

© AFP.

Benito Raman kon gisterenavond niet samen met Standard terugreizen uit Spanje. Na de wedstrijd is hij uit voorzorg naar het ziekenhuis in Vigo gebracht, waar hij zich moest laten verzorgen voor een hoofdwonde. De pocketspits had kort voor het einde bij het achternahollen van de bal de elleboog van de uitlopende doelman Blanco pardoes op het voorhoofd gekregen. Raman bleef een tijdje roerloos liggen en moest met een bebloed gezicht en een steunkraag om zijn nek op een draagberrie het veld verlaten. Na de eerste verzorging in de kleedkamer moest de wonde genaaid worden. Standard-kinesitherapeut Ludovic Depreter zou Raman vergezellen naar het ziekenhuis. Zelf stelde Raman zijn fans evenwel gerust. Hij tweette een foto van de averij aan zijn gezicht met de woorden: "Alles in orde" en hij feliciteerde zijn ploegmaats met de prestatie: "Good game guys".





Lees ook Late gelijkmaker Laifis houdt Rouches in leven