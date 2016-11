Duo dat stiekem overnachtte op Old Trafford filmde hele avontuur (en dat levert straf filmpje op)

Door: redactie

24/11/16 - 22u28

video Het nieuws ging eerder deze week de wereld rond: twee mensen die de nacht zouden hebben doorgebracht op Old Trafford om de volgende dag gratis de wedstrijd tegen Arsenal bij te wonen. Wel, de twee waaghalzen in kwestie hebben hun hele avontuur gefilmd én gepubliceerd op hun YouTube-kanaal.

De 21-jarige Uosof Ahmadi en zijn vriend Kyle Morgan-Williams volgden afgelopen vrijdag een rondleiding in Old Trafford, het stadion van Manchester United. Maar in plaats van na de toer met de rest van de groep naar buiten te gaan, verscholen de mannen zich in de toiletten van 'The Theatre of Dreams'.



Ze konden ook de nacht doorbrengen in de mytische voetbaltempel en in het filmpje wordt duidelijk dat de temperaturen 's nachts toch serieus zakten. Even leken de twee vrienden de wedstrijd te kunnen volgen, maar ze werden toch opgemerkt. Het vindingrijke duo werd evenwel niet gearresteerd.



"We gaven alle details aan de bewakingsagenten en toen ze ons gecontroleerd hadden, beseften ze dat we geen gevaar vormden", schrijven Ahmadi en Morgan-Williams. "We moesten wel uitleggen hoe we te werk zijn gegaan, zodat dergelijke initiatieven in de toekomst vermeden kunnen worden."



Opvallend: Enkele weken geleden probeerde Ahmadi hetzelfde te doen in het Emirates Stadium van Arsenal, maar hij werd dan ontdekt toen hij zich probeerde te verstoppen in de kleedkamers.