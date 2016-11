Mannen, slecht nieuws: deze blonde skikampioene is niet langer vrijgezel (en dit is de gelukkige)

Door: redactie

24/11/16 - 10u32 Bron: Instagram

© Instagram Lindsey Vonn.

Sinds de breuk met golfer Tiger Woods in mei vorig jaar, is er veel gezegd en geschreven geweest over het liefdesleven van skister Lindsey Vonn. Zo werd ze onder meer gelinkt aan Formule 1-piloot Lewis Hamilton nadat ze op Snapchat enkele kiekjes deelde tijdens een potje bowlen, maar de Brit viste achter het net. Want niet hij, maar wel ene Kenan Smith is het nieuwe liefje van de 32-jarige blondine. De man is óók actief in de topsport, want hij is 'assistent receivers coach' bij de Los Angeles Rams, een team in het American Football.